Российская авиация нанесла новый удар по Сирии, погибли десятки человек, - правозащитники

Авиаудары в ночь на 8 июня по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб привели к гибели более 40 человек.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Reuters.

- Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, атаковали село Зардана в северной части Идлиба, что сразу вызвало наибольшее число жертв при одном нападении на регион с конца марта, - сказал Рами Абдулрахман, директор британского военного монитора.

Число погибших, как ожидается, увеличится, поскольку некоторые из 50 раненых в результате ударов были в критическом состоянии, сказал он. Спасатели все еще искали тех, кто мог выжить под завалами.

Северо-западный регион Идлиба остается крупнейшим районом Сирии в руках повстанцев, воюющих с правительством Дамаска.

В последние годы десятки тысяч боевиков и мирных жителей бежали туда из районов страны, которые армия режима Асада отбила с помощью России и Ирана.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Как известно, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».