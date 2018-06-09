В России на основании секретного указа уничтожают документы о репрессированных в СССР

В России на основании засекреченного приказа 2014 года уничтожаются архивные сведения о репрессированных гражданах СССР.

Об этом рассказал директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, пишет «Медуза».

Личные дела советских заключенных отправлялись на бессрочное хранение в архив в случае их смерти в лагерях, пояснил Романов. Если заключенный освобождался, дело уничтожалось, но составлялась учетная карточка, где указывались данные о человеке и его нахождении в системе ГУЛАГа.

Партнер Музея истории ГУЛАГа Сергей Прудовский выяснил, что такие учетные карточки также стали уничтожаться. Как рассказали в УМВД РФ по Магаданской области, где исследователь искал информацию об одном из репрессированных, существует межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».

В приказе, в частности, говорится, что карточки должны уничтожаться по достижении осужденными 80-летнего возраста. Приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой. Глава СПЧ Михаил Федотов пообещал разобраться в проблеме уничтожения архивных сведений.

- Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно, - заявил он газете.

- Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению, - пояснил Прудовский.

Точное количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Согласно подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных составляет не менее 13 миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в России намерены сделать ГУЛАГ «визитной карточкой» для туристов.