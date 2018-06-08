«Пока будете смотреть футбол, РФ продолжит убивать», - Командир 128-й бригады обратился к болельщикам ЧМ-2018

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко обратился ко всем футбольным болельщикам в преддверии чемпионата мира по футболу, который через несколько дней стартует в России.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Военнослужащий призвал болельщиков не верить России, которая пытается показать себя миру как цивилизованная страна.

«Но России верить нельзя. Потому что это страна, которая нарушает все международные договоренности, захватывает территории, развязывает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она это делает уже пятый год подряд, развязав подлую войну против Украины», — сказано в сообщении.

Он отметил, что Россия продолжает врать о катастрофе MH17, войне в Сирии и убийствах журналистов.

Обращение к болельщикам записано на украинском и английском языках.

Напомним, Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.