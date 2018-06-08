США призвали Россию вывести войска с Донбасса и освободить политзаключенных

Соединенные Штаты Америки призвали Россию вывести свои войска с территории Донбасса, а также освободить всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает «Громадське».

«Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политических заключенных, удерживаемых Россией», - написала Нойерт в Twitter.

Также в Вашингтоне заявили, что май в Украине был «кровавым», поскольку на Донбассе были убиты 10 человек и еще 91 получил ранения.

«США остаются с Украиной и призывают Россию отвести войска», - сказала Нойерт.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки».