Родственники погибших пассажиров «Боинга» поставили 298 пустых стульев перед посольством РФ в Гааге

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Семьи погибших при крушении малайзийского «Боинга» в пятницу, 8 июня, поставили 298 пустых стульев перед российским посольством в Гааге.

Об этом сообщает «Сноб».

По данным журналистов, родственники считают, что Россия мешает расследованию авиакатастрофы своими «ложными заявлениями и сокрытием свидетелей». Жители Нидерландов отмечают, что 12 июня Россия празднует свою независимость, но праздновать нечего.

«298 человек, в том числе 80 детей, сегодня ничего не празднуют. <...> Их места остаются пустыми. Те, кто решил их судьбу, молчат и смотрят в сторону», - пишет рабочая группа по установлению причины крушения «Боинга» в открытом письме в посольство.

Напомним, что международная следственная группа обвинила российских военных в крушении «Боинга» на Донбассе.

Вадим Богданов

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