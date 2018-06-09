Родственники погибших пассажиров «Боинга» поставили 298 пустых стульев перед посольством РФ в Гааге

Семьи погибших при крушении малайзийского «Боинга» в пятницу, 8 июня, поставили 298 пустых стульев перед российским посольством в Гааге.

Об этом сообщает «Сноб».

По данным журналистов, родственники считают, что Россия мешает расследованию авиакатастрофы своими «ложными заявлениями и сокрытием свидетелей». Жители Нидерландов отмечают, что 12 июня Россия празднует свою независимость, но праздновать нечего.

«298 человек, в том числе 80 детей, сегодня ничего не празднуют. <...> Их места остаются пустыми. Те, кто решил их судьбу, молчат и смотрят в сторону», - пишет рабочая группа по установлению причины крушения «Боинга» в открытом письме в посольство.

298 lege stoelen, één voor elke passagier in vlucht MH17. Die zijn vandaag neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag, door nabestaanden van slachtoffers. Zij vinden dat Rusland het onderzoek naar de vliegramp traineert. → https://t.co/e3jZmvNGxP pic.twitter.com/VqjNHENkNf — NOS (@NOS) 8 июня 2018 г.

Напомним, что международная следственная группа обвинила российских военных в крушении «Боинга» на Донбассе.