Донбасс никогда не будет российским, - президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции.

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, сообщает «Левый берег».

- Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским, - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о серьезных угрозах, которые связаны с постепенной оккупацией Россией Азовского моря и отсутствием на это реакции властей Украины.