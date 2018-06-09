Донбасс никогда не будет российским, - президент Украины

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Президент Украины Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции.

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, сообщает «Левый берег».

- Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским, - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о серьезных угрозах, которые связаны с постепенной оккупацией Россией Азовского моря и отсутствием на это реакции властей Украины. 

Вадим Богданов

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