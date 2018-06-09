Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку в российской тюрьме

Станислав Клих Украинский политзаключенный в России Станислав Клых сказал своему адвокату, что объявляет голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на слова матери политзаключенного.

Так, в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с родственниками заложников и политзаключенных Кремля, мать Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку.

«Мама Саши Кольченко рассказала, что после голодания сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел. Сестра Елена Сенцова обращается ко всем международным организациям, чтобы те повлияли на Кремль. Семьи крымских татар информировали об ужасах при задержании и обысках, когда оккупанты били даже беременных женщин..... Жены наших заложников в ОРДЛО несколько лет не слышали голоса своих мужчин, у них нет права на телефонный звонок и передачу, на переписку», - говорится в сообщении.

В то же время Порошенко заявил, что рассматривает вопрос освобождения заложников, как приоритетный. Также он поддержал идею создания координационного совета о президенте по вопросам заложников.

- Мы не разделяем пленников на категории, мы боремся за то, чтобы извлечь всех, и из тюрем РФ и из тюрем оккупированных территорий. На встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня, тему заложников министр Климкин поднимет как приоритетную. Мы призываем страны - партнеры усилить давление на РФ для освобождения заложников, - заявил он.

Также президент выразил готовность вынести на рассмотрение СНБО для расширения санационного списка фамилии тех лиц, которые причастны к незаконным судилищам над украинцами и пыткам.

«Во время встречи присутствующие выразили решительный протест заявлениям нардепа Мураева, который в оскорбительной форме высказался об Олеге Сенцове, и заявили, что государство должно реагировать на подобные провокации. Президент с этим согласился, и назвал такие заявления недопустимыми, поручил соответствующим органам дать оценку, отреагировать», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Украина требует допуска обмудсмена Денисовой к украинцам на оккупированных территориях в РФ они готовы в ответ дать разрешение на посещение российскими обмудсменами россиян в украинских тюрьмах.

Как известного, киевского журналиста Станислава Клыха задержали 11 августа. Он поехал к девушке в город Орел, но в Украину так и не вернулся.

По версии российского следствия, Станислав Клых и Николай Карпюк в конце 1994 – в начале 1995 года воевали против российских сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха «виновными в участии в боевых действиях». Карпюка приговорили к 22,5 годам колонии, Клыха – к 20 годам колонии. Клых и Карпюк неоднократно заявляли об издевательствах и пытках в российской тюрьме. Однако вину они не признали.

Также сообщалось, что к осужденному в России украинцу Станиславу Клыху по решению руководства тюрьмы применяется принудительное психиатрическое лечение.

А украинский режиссер Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.