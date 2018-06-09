Европейские страны выступили против восстановления России в «Большой семерке»

Европейские страны-участницы «Большой семерки» единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.

Так, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте, который ранее поддержал предложение Трампа, согласовали общую позицию в отношении России на полях саммита G7 в Канаде.

«Европейцы выражают общую позицию против возвращения России», - сообщил высокопоставленный помощник президента Франции, отметив, что лидеры оставляют открытой «возможность для установления диалога» с Москвой.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки».

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.