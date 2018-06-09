Порошенко поговорил с Путиным об освобождении украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко 9 июня договорился с президентом России Владимиром Путиным, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят украинских политзаключенных.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», - сообщили в администрации президента.

Напомним, что в России уже почти месяц продолжает голодовку украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудила РФ. Также к голодовке присоединился еще один украинский политзаключенный Станислав Клых.