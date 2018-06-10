На Донбассе боевики 30 раз нарушили режим тишины - двое украинских военных ранены

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них - четыре раза с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

«Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка вторая - на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери - двое боевиков уничтожены и 5 ранены. Кроме того, сообщается, что сегодня, в течение ночи 10 июня враг пять раз нарушал режим тишины, однако тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, что большинство родственников погибших на Донбассе военнослужащих выступают категорически против амнистии боевиков ДНР и ЛНР, которые организовывали референдумы, совершали тяжкие преступления, а также пребывали в руководящих органах террористических ДНР и ЛНР.