«Администрация узнала про кисель»: В крымском СИЗО не признают голодовку украинца Балуха - врач его не посещает

Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации по голодовке осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Крым Реалии.

Она напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил заключенного употреблять минимальный набор продуктов, чтобы избежать «опасных для жизни процессов».

«Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. Администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки», - добавила она.

Правозащитница пояснила, что есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку.

Напомним, что «суд» Крыма приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам колонии. В частности Министерство иностранных дел требовало от России немедленного освобождения осужденного в аннексированном Крыму гражданина Украины, активиста Владимира Балуха из-за существенного ухудшения состояния его здоровья.

Также, 9 июня президенты Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных граждан.