Волонтеры опубликовали видео, как украинские военнослужащие нанесли превентивный удар по позициям боевиков

Волонтеры группы «Вернись живым» просят помочь с покупкой беспилотных аппаратов для украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится на странице группы в Facebook.

«Ребятам на фронте очень не хватает беспилотных аппаратов с тепловизионной головой, чтобы ночью также видеть враждебные замыслы. Стоимость одной единицы составляет 170 тыс. грн», - говорится в публикации.

Также на странице опубликовали видео, как украинские военные смогли заметить подготовку минометного обстрела боевиков с помощью аэроразведчика.

«Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения - один из действенных методов в военной стратегии. Так было и с этой враждебной позицией, когда аэроразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить запланированное», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков.