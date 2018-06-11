В Луганской области террористы ранили военнослужащего из Николаевщины

За минувшие сутки, 10 июня, в зоне проведения ООС на территории Луганской области военнослужащий из Николаевщины получил огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Уже несколько дней подряд мы получаем печальные известия с передовой. Вчера 26-летний парень из Николаева получил огнестрельные ранения. Он был доставлен в военный госпиталь в Северодонецке. Сейчас жизни и здоровью раненого ничего не угрожает, состояние - удовлетворительное. Желаю скорейшего выздоровления», – прокомментировал ситуацию председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения. В частности, в направлении Новотошковское, Орехово и Новозвановка Попаснянского района применялись самоходные артиллерийские установки калибра 122-мм. 82-мм минометы, гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщают, что 10 июня всего пострадало трое украинских военнослужащих.

В результате ведения активной обороны, по данным разведки, один оккупант уничтожен и трое ранены.

Ночью текущих суток, 11 июня, в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов. По состоянию на 7:00 утра потерь наших военнослужащих нет.