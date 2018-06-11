В Сирии погибли четверо наемников ЧВК «Вагнер», один из которых проходит по делу «2 мая»

В Сирии погиб гражданин Украины, наемник ЧВК «Вагнера» Евгений Антипов, который находился в розыске за участие в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом в Twitter пишет блогер Necro Mancer.

Так, Евгений Юрьевич Антипов погиб в Сирии еще в июне 2017 года. Однако о его гибели стало известно только сейчас.

Вместе с ним в Сирии были уничтожены еще четыре наемника-«вагнеровца», трое их которых из Украины.

Антипов Евгений Юрьевич (Одесса, 11/06/86) разыскивался за массовые беспорядки в Одессе, погиб 09/06/17 наёмником ЧВК "#Вагнер'а" в Сирии. Данных об участии в боевых действиях на Донбассе нет https://t.co/Tm89aAvyQw #груз200 #Сирия pic.twitter.com/iLGZK9AWcW — Necro Mancer (@666_mancer) 10 июня 2018 г.

Мужчина находится в розыске МВД за массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, он находится в базе данных сайта «Миротворец». Данных об участии погибшего в конфликте на Донбассе нет.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 40 украинцев в составе наемников «ЧВК Вагнера». Также СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине.

Ранее СБУ обнародовала перехваченные разговоры наемников «Вагнера» во время штурма Дебальцево в 2015 году.