«Я не проиграл и пощады не прошу»: политзаключенный Сенцов ответил режиссерам в РФ

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в колонии РФ и голодает уже 29 день, написал письмо-ответ на видеоролик российских артистов в его поддержку.

Об этом сообщила в своем Facebook российская правозащитница Зоя Светова.

По ее словам, письмо датировано 7 июня. Это ответ на ее сообщение украинскому режиссеру о том, что известные актеры и режиссеры РФ записали ролик в его защиту, где озвучивают его рассказы.

Сенцов написал, что ни с режиссером Андреем Звягинцевым, ни с публицистом и главой отделения правозащитной организации Мемориал в Республике Карелия Юрием Дмитриевым он лично не знаком и ему сложно поверить в то, что люди, которыми он восхищается, читают его детские рассказы и плачут над некоторыми.

«Скажи ему (Звягинцеву - ред.) от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за это письмо. Только добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощады победителя. Я не проиграл и пощады не прошу», - написал политзаключенный, уточнив, что «хорошо понимал, на что шел, за что оказался здесь (в колонии РФ - ПН) и ни о чем не жалею».

«И отвечу ему словами д'Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфортов в конце концов согнет свои колени», - резюмировал он.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.