Российские пограничники не пустили 100 украинских автомобилей, еще 40 застряли между пунктами пропуска

Российские пограничники 11 июня не пропускают и возвращают назад украинские автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Скопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска «Сеньковка» в Черниговской области. По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с украинской стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускались российской стороной.

Кроме того, 10-11 июня сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб в российском пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив украинского пункта пропуска «Гоптовка») не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации.

Предварительно, причиной непропуска и возврата авто является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием дня России.

Напомним, что ранее ФСБ России обвинило похищенных рыбаков из Очакова в браконьерстве.