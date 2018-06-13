На Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военнослужащего

За прошедшие сутки, 12 июня, гибридная российская армия 32 раза обстреляла позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил, за что поплатилась пятью уничтоженными и четырьмя ранеными боевиками.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Александр Мотузянык.

Боевики применили запрещенные «Минском» минометы калибра 120 мм по позициям ВСУ у населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое.

Двое защитников Украины получили боевые травмы; сейчас они в госпитале с «удовлетворительным» состоянием здоровья.

Вчера украинская армия потеряла бойца: пуля снайпера российско-оккупационных войск оборвала жизнь военнослужащего в Донецкой области.

Как уточнили в 24-й бригаде ВСУ им. короля Даниила, погибший - Николай Вильчинский из Гороховского района Волынской области. Он выполнял боевое задание около поселка Новгородское в окрестностях временно оккупированной Горловки. В начале войны был мобилизован, затем перешел на контракт.

Погибшему было 26 лет. Дома у него остались родители, жена и двое маленьких детей.

Напомним, ранее на Донбассе трое военнослужащих получили тяжелые ранения от снайперских обстрелов