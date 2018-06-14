«Приговор основывался на полученных в результате пыток показаниях»: Европарламент принял резолюцию по Сенцову

Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации.

Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента.

В частности, ЕП выражает солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России.

В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.

Европарламент осуждает нарушение международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности. Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар.

Кроме того, лидеров стран Евросоюза призвали выступить с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием футбольного Чемпионата мира-2018.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.