В Нидерландах появились почтовые марки с футболистом, сбивающим рейс МН17

Национальный оператор почтовой связи Нидерландов «PostNL» к старту чемпионата мира по футболу выпустил марки, которые напоминают о роли России в катастрофе рейса MH17 в 2014 году.

Об этом пишет «Европейская правда».

На почтовых марках изображен футболист, который мячом сбивает самолет. Ниже приведен текст «FIFA Worldcup Russia 2018».

Изображение — работа украинского художника Андрея Ермоленко. Это один из двенадцати альтернативных плакатов к чемпионату мира по футболу, которые демонстрируют кровавый режим Кремля.

Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам — рисунки может скачать и использовать в полиграфии любой желающий.

Отметим, что марки были выпущены не по инициативе «PostNL». Они были заказаны на сайте компании, где любой желающий может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением.

«За содержание материала всегда ответственно лицо, разрабатывающее и заказывающее марку», — заявили в компании.

Почтовый оператор заявил, что сожалеет, что компания создала и доставила изображение, «которое для кого-то может быть оскорбительным».

Напомним, ранее французский журнал «Charlie Hebdo» жестко высмеял Путина.