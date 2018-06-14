Отвечающие за порядок на ЧМ-2018 казаки воевали на Донбассе и в Сирии, - Reuters

Российские полувоенные формирования, которые собрались обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в России, включали, в том числе казаков, которые участвовали в тайных военных кампаниях Кремля в Украине и Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, как минимум 19 участников этих формирований сражались либо на стороне боевиков на востоке Украины, либо на стороне армии президента Башара Асада в Сирии в качестве частных военных контрактников.

Журналистам удалось установить их личности и подтвердить, что они относились к полувоенным формированиям, связавшись с родственниками, друзьями и другими казаками, после того, как эти люди были убиты или взяты в плен. Это число, вероятно, могло бы возрасти, если бы в список были включены те, кто живы.

Казаки говорят, что члены отрядов, которые принимают участие в вооруженных конфликтах, выступают как частные лица.

Однако есть подтверждение, что казачьи формирования поддерживают подобные операции. Прежде всего, они зачастую организуют похороны погибших в боях в Сирии и в Украине со всеми почестями и публикуют поминальные речи.

Казачий командир Александр Анищенко в разговоре с Reuters сказал, что около 200 членов казачьего общества Всевеликое войско Донское будут охранять территории у стадиона Ростов-Арена во время матчей ЧМ-2018.

Напомним, ранее французский журнал «Charlie Hebdo» жестко высмеял Путина.