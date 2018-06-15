На Донбассе за сутки погибли двое украинских военнослужащих, еще шестеро ранены

В боях на Донбассе в четверг погибли двое военных и шесть получили ранения. По данным разведки, 12 оккупантов были убиты и 10 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе 15 раз из минометов калибров 120 и 82 мм и пять раз из артиллерии калибра 122 мм.

Стреляли вблизи поселков Новотошковское и Орехово в Луганской области, у Троицкого, Луганского и Пивденного вблизи Горловки, а также у Авдеевки, Опытного, Новотроицкого и Богдановки под Донецком. У Мариуполя бои велись в районах Водяного и Лебединского.

Напомним, ранее на Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военнослужащего.