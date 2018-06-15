На Донбассе украинские военнослужащие задержали боевика с арсеналом оружия

Военной контрразведкой на Донбассе задержан боевик «ДНР» с целым арсеналом оружия.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

«В начале июня 2018 года около Славянска сотрудниками военной контрразведки СБУ во взаимодействии с Нацполицией задержан участник незаконных вооруженных формирований, у которого при себе был целый арсенал оружия», — сказано в сообщении.

Силовикам удалось выяснить, что 35-летний мужчина, который проживал у родственников на территории, в данный момент подконтрольной украинской власти, в 2014 году состоял в составе террористической организации «ДНР» с оружием в руках. Во время задержания контрразведчики изъяли у него два пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, а также боеприпасы.

В данный момент задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований» и ч. ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ему уже выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские силовики не исключают, что боевик был направлен на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы подготовить и провести диверсию.

Напомним, в Славянске полиция задержала боевика, который 4 года прятался в храме.