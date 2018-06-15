В непризнанном Приднестровье рядом с украинской границей заметили передвижение военной техники России

На приднепровской трассе Тирасполь-Рыбница, всего в нескольких километрах от украинской границы, заметили колоны российской военной техники.

Об этом сообщают СМИ и пользователи в соцсетях.

Три колоны бронированной военной техники и спецтранспорта двигались с базы Оперативной группы российских войск в Приднестровье в направлении города Дубэсарь, который находится на территории непризнанной республики.

Филипенко отмечает, что военный транспорт двигался в зоне безопасности, что запрещено.

Позже молдавская сторона в Объединенной контрольной комиссии выразила обеспокоенность переброской техники и затребовала ответа Тирасполя и России. В ответ представители приднестровского региона заявили, что вся военная техника находится в местах постоянной дислокации.

Российские представители сообщили, что изучат этот случай и проинформируют ОКК на следующем заседании.

Напомним, ранее Украина заявила о готовности открыть коридор для вывода российских войск из Приднестровья.