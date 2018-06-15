Россия привела Черноморский флот в полную боевую готовность, - Reuters

Черноморский флот России приведен в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает Reuters.

Источники, близкие к российским военным, заявили, что российские ВМС были усилены, чтобы «не дать Украине сорвать Чемпионат мира по футболу». При этом официально Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждает.

Один из источников рассказал, что есть опасения, что Украина «наращивает свое военное присутствие в этом районе в качестве провокации во время турнира».

Также сообщается, что Россия отправила в район Азовского моря дополнительные корабли и увеличила количество боевых вылетов авиации.

- Есть опасение, что Украина может организовать провокацию во время чемпионата мира. По этой причине нам нужна концентрация сил в Азовском море, которая будет препятствовать вторжению в российские территориальные воды, - рассказал другой источник информагентства. В морской береговой охране уточнили, что состояние повышенной готовности будет сохраняться до 31 июля.

Украинский флот и офис Секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментировали эту информацию.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина провокации, Турчинов сказал:

- Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что отвечающие за порядок на ЧМ-2018 казаки воевали на Донбассе и в Сирии