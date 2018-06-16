На Донбассе боевики обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, ранен украинский военнослужащий

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Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, в результате чего ранен украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

- Вследствие вражеского обстрела опорного пункта вблизи Авдеевки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Он доставлен в один из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное, - сообщил Праута.

По его словам, с утра противник уже совершил 11 прицельных обстрелов украинских позиций.

Напомним, ранее на Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военнослужащего.

Роман Свиридов

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