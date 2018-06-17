Госдеп США предостерег американцев от визитов в оккупированный Россией Крым

Госдепартамент США в пятницу, 15 июня, опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок в незаконно аннексированный Крым, а также Северный Кавказ, утверждая, что там они могут стать жертвами «терроризма и подвергнуться преследованию».

Чиновникам американского правительства посещать оба региона прямо запрещено, говорится в документе.

«В Крыму продолжается преследование иностранцев и представителей местного населения, выступающих против новой власти», - напоминает документ о положении крымских татар.

Крыма в Госдепартаменте определяют как территорию, «что находится под оккупацией иностранного государства», где любой может подвергнуться преследованию со стороны «оккупационной власти».

В документе говорится об усиленном военном присутствии России в Крыму, и о том, что принадлежность полуострова после незаконной аннексии 2014 году Россией не признается мировым сообществом.

«Госдепартамент, по-прежнему советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место нарушения общественного порядка и терроризм», - говорится в распространенном заявлении.

Напомним, ранее контрразведка США порекомендовала не брать смартфоны и ноутбуки на ЧМ в России.