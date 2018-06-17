Россия затягивает процесс посещения украинских политзаключенных, - омбудсмен Денисова

В Российской Федерации идет процесс затягивания посещения омбудсменом Людмилой Денисовой граждан Украины, которые содержатся на территории РФ.

Об этом сообщается в пресс-службе уполномоченного ВРУ по правам человека.

- Если были договоренности двух президентов – Петра Порошенко и Владимира Путина – о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов. Сегодня происходит такая переписка с нашими консульскими службами, со мной, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных, –сообщает Людмила Денисова.

Уполномоченная сегодня отправится в город Владимир, чтобы посетить заключенного украинца Николая Карпюка.

- Мы договорились о визите к Николаю Карпюку еще в четверг. Но сегодня, когда мы вернулись из города Салихард, наше посольство получило письмо, что якобы они не успевают согласовать процедуры согласно Консульской конвенции. Поэтому представители консульства не смогут встретиться с Николаем Карпюком. Пока там ничего не написано обо мне, как об Уполномоченном. Поэтому мы едем и будем подавать заявление в соответствии со ст. 89 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. На таких условиях российским законодательством предусмотрена возможность визита к Николаю Карпюку, – отмечает омбудсмен.

Денисова также сообщила, что в понедельник, 18 июня, запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в ее офисе. Омбудсмены будут согласовывать «дорожную карту» визитов.

- Я хочу, чтобы моя коллега Татьяна Москалькова понимала, что если мы таким образом будем выполнять высокие политические договоренности, то я не знаю, за какое время мы посетим всех политзаключенных, – говорит Людмила Денисова.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.