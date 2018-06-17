«Ніч була місячна»: 28-я мехбригада в рамках учений форсировала Днепр

Военнослужащие 28-й отдельной механизированный бригады в рамках учений выполнили ночное форсирование реки Днепр.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«После удачного преодоления водных преград всеми подразделениями механизированной бригады, командование решило усложнить задачу. На этот раз поступила команда преодолеть водную преграду ночью. Осложнялось задача еще и тем, что с целью маскировки от «противника» все осуществлялось в темноте. Но и этот сложный этап был преодолен. И снова - самая высокая оценка слаженности воинских подразделений. Бойцы нашей бригады еще раз показали, что лозунг воинской части: «Первые среди лучших» - не просто слова, а результат слаженности воинского коллектива», – говорится в сообщении.