На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения

Во время боевых действий за прошедшие сутки, 16 июня, двое украинских военных получили ранения.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сейчас их жизням ничего не угрожает. Военнослужащие были эвакуированы в госпиталь», - заявил Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, с начала суток 17 июня потерь среди наших защитников нет. За прошедшие сутки активность боевиков российско-оккупационных войск не уменьшилась. На луганском направлении зафиксировано 7 прицельных обстрелов. На донецком направлении за прошедшие сутки противник совершил 19 вражеских провокаций. Украинские войска ведут активную оборону и 9 раз открывали огонь в ответ из штатного пехотного вооружения.

Напомним, что в зоне ООС украинские военнослужащие задержали легкомоторный самолет без документов.