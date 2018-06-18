Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении аннексированного Крыма

Европейский Союз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2019 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.

Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещается ввоз в Крым определенных товаров и технологий, которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.

Напомним, ранее совет ЕС ввел санкции против пяти организаторов выборов президента РФ в аннексированном Крыму.