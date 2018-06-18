В Донецкой области боевик «ЛНР» после 4-х лет «службы» сдался полиции – продукты дорогие, а работать можно только на террористов

Житель оккупированного террористами города Кировского, который с 2014 года нес службу на блокпосту боевиков с ружьем в руках, решил сдаться полиции.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции Украины.

Мужчина проверял автомобили и граждан, въезжающих в город. В его задачу входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.

Полицейским мужчина рассказывает, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты слишком дорогие, а работать, кроме как на террористов, нигде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинской власти территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию.

Таким образом, бывший участник НЗФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.

Отметим, согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, жителя Николаевщины суд заочно признал виновным в терроризме за службу в "ЛНР" и приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.