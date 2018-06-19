В Москве полиция задержала четырех человек, которые раздавали листовки о политзаключенном Сенцове

В центре Москвы задержали четверых человек за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Новая газета».

Артисты Teaтра.doc Мария Чупринская и Григорий Гандлевский, художница Алиса Сафина и активистка Наталья Савоськина раздавали листовки на английском и испанском языках.

В них рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в отделение внутренних дел «Китай-город».

На Наталию Савоськину и других участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). У них отобрали листовки – и отпустили из отделения полиции.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.