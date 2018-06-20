Российские актеры и журналисты подписали обращение к Путину с просьбой помиловать Сенцова – в Кремле ответили отказом

Известные российские артисты, телеведущие и журналисты подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

На сайте «Эха Москвы» опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая держит голодовку в колонии.

Обращение подписали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь», — сказано в письме.

Позже на письмо отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который заявил, что президент «неоднократно высказывал свою точку зрения» о деле Сенцова и что общественный резонанс «не может повлиять на вступившее в силу решение суда». По словам Пескова, прошение о помиловании должен подать сам заключенный.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.