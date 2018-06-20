Суд заочно приговорил к 11 годам тюрьмы еще одного николаевца, воевавшего в рядах террористов «ДНР»

Токмакский районный суд Запорожской области 18 июня приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Николаева, который воевал в рядах террористов «ДНР» против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В 2014 году он был командиром расчета самоходной артиллерийской установки и на стороне террористов принимал активное участие в незаконном вооруженном формировании – «9-м отдельном мотострелковом полку республиканской гвардии «ДНР».

Суд провели заочно – в порядке специального судебного разбирательства. Боевик признан виновным по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины («Участие и содействие деятельности террористической организации»).

Напомним, что ранее другого жителя Николаевщины Дмитрия Гулько, воевавшего за боевиков «ДНР», суд заочно признал виновным в терроризме и приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.