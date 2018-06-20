Наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы на оккупированных территориях, - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что наличие миротворческой миссии ООН на Донбассе позволит провести местные выборы на оккупированных территориях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий», - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

«Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружением незаконных формирований и с контролем неконтролируемой участка Украина-российской границы», - отметил президент.

Отметим, Порошенко рассчитывает, что решение о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса будет принято в ближайшее время.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с госграницей. Россия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Напомним, Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе. Ранее Климкин заявлял, что Россия хочет, чтобы миротворческая миссия на Донбассе была фейковой.