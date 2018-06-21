Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим заложникам Кремля.

Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части минских договоренностей по безопасности.

«Было отмечена важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.