СБУ показала, как задерживала российских агентов в Николаеве – одного ткнули лицом в землю, а второго «приняли» в парке

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания двух николаевцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Видео опубликовали на канале СБУ на YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ прекратила на территории Николаевской области деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. На данный момент задержаны двое организаторов сети.

В первой части видео приведена запись со скрытой камеры. На ней неизвестный говорит, что у него была папка с «секретными документами», в которой якобы был план мероприятий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 2018 год, а также карты и схемы.

Также показано и само задержание. Первого подозреваемого, судя по всему, задержали прямо на улице и уложили лицом в асфальт. Второго задержали в парке, когда он сидел на лавочке – двое прохожих оказались оперативниками СБУ, которые надели на задержанного наручники.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», в рамках спецоперации по разоблачению российской агентурной сети на данный момент провели уже около 20 обысков.