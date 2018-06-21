На Донбассе украинские военнослужащие задержали экс-бойца ВСУ переметнувшегося к боевикам «ЛНР»

Украинские военные вернули на подконтрольную территорию бывшего офицера Вооруженных сил Алексея Бидусенко, который сбежал к террористам «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» .

Операцию по поимке офицера-предателя провели разведчики 93-й бригады и бойцы тактической группы «Моспино».

Сообщается, что Алексей Бидусенко переметнулся к террористам «ЛНР» 16 июня 2017 года. До этого он занимался подготовкой наградных листов, что не подразумевало работу с секретными документами.

По словам командира бригады Владислава Клочкова, во время своей службы в рядах ВСУ Бидусенко «производил впечатление трусливого, неуверенного человека».

«Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на мусорку. Но за измену всегда придется отвечать», – заявил он.

Предателя передали правоохранителям.

Напомним, ранее на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.