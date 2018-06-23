В Харькове контрразведка задержала женщину, которая по заказу спецслужб РФ намеревалась взорвать памятник УПА

В Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами России.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления». С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных автомобилей лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

В апреле спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности «ХДС» для проведения в Харькове террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельной бомбы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу при закладке взрывчатки под памятный знак. В ее жилище изъяли символику террористических организаций «Д/ЛНР» и России.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ прекратила на территории Николаевской области деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации.