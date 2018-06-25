На Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще четверо ранены

На Донбассе за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенный сил на странице в Facebook.

«Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП», – говорится в сообщении.

На луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское — боевики применили 122-мм артиллерию, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

Как отмечается, на мариупольском направлении ситуация осложнилась в районе Водяного, где боевики вели огонь из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность боевиков наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

«В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия бил по нашим подразделениям в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино — на мариупольском. Потерь среди наших защитников нет», – говорится в сводке.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге.