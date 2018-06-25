СБУ опубликовала сборник показаний о пытках 435 бывших пленных в террористических «ЛДНР»

Служба безопасности Украины опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики «ДНР» и «ЛНР» и их российские кураторы.

Они оформлены в шесть бюллетеней, которые глава СБУ Василий Грицак в понедельник представил иностранным послам в Киеве, передают «Украинские новости».

- Мы презентовали шесть сборников, в которых мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в лагерях смерти. Свидетельства этих людей, там нет никак литературных описаний событий, это документальные свидетельства людей, которые согласились их предоставить. Всего у нас есть свидетельства около тысячи граждан, которые подвергались пыткам. Но, к сожалению, не все они были готовы к тому, чтобы мы выложили эти свидетельства в наших сборках, - заявил он.

Сборники составлены на трех языках: украинском, русском и английском.

Книги состоят из двух частей. Первая включает свидетельства военной агрессии РФ против Украины, вторая - информацию о непосредственных пытках.

- Ключевое, что я хочу сказать, - к этим пыткам, как правило, были причастны кадровые российские военные. Они или непосредственно осуществляли пытки, или организовывали такие вещи при помощи тех, кто воевал на стороне террористов, - подчеркнул он.

Грицак добавил, что сейчас готовится еще один сборник свидетельств от тех, кто попал в «пыточные ФСБ в Крыму».

- Этот сборник выйдет в ближайшее время, - пообещал глава СБУ.

Напомним, ранее военнослужащий, вернувшийся из плена боевиков, рассказал, что наемники РФ отрезали головы и сдирали кожу бойцам ВСУ. Другой украинский военнослужащий, который вернулся из плена боевиков, рассказал, что террористы заставляли его копать себе могилу. Также ранее боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР.