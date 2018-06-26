К очаковским морякам, которые объявили голодовку в оккупированном Крыму, не допускают адвокатов, - омбудсмен

К морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По её словам, она отправила своей российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с требованием прояснить ситуацию, однако так и не получила на него ответ.

В обращении говорится, что по информации Денисовой, капитана судна поместили в следственный изолятор Симферополя, а остальных членов экипажа содержат на территории воинской части Балаклавы.

Напомним, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.

Также ранее адвокат заявил, что задержанные ФСБ в оккупированном Крыму очаковские рыбаки объявили голодовку.