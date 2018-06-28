Украинская разведка считает, что Россия может использовать территорию Беларуси для возможного наступления

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России.

Об этом заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси. Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годах на территории Беларуси произошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

- Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует, - заявил представитель ГУР.

В 2017 году на территории Беларуси и частично в России состоялись военные учения «Запад». По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 тысяч 200 военнослужащих, из них 3000 русских.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина беспокоились, что Россия может использовать учения «Запад-2017» для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину. В Минске и Москве заявляли про «оборонительный» характер совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» и уверяли, что после их окончания все российские военнослужащие, принимавшие в них участие, покинули территорию Беларуси.

Напомним, ранее глава эстонской армии заявил, что Россия готовит агрессию против Беларуси.