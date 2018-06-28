ООС: В результате обстрелов боевиков на Донбассе погибло три военнослужащих, еще трое ранены

В среду, 27 июня, на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате этого три военнослужащих погибли и еще трое ранены.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на официальной странице в Facebook.



«Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику» - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевые действия велись в районе Крымского - боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

Как отмечается, наиболее сложная ситуация была в Мариупольском направлении, где боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибром 122-мм, 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также противотанковых управляемых ракет. Так, под огнем оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

«Кроме этого за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали два гражданских лица», - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинская разведка считает, что Россия может использовать территорию Беларусии для возможного наступления.