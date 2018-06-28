ПАСЕ призвала Россию освободить Сенцова и других политзаключенных, которых незаконно содержат в тюрьмах

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в Российской Федерации.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

«Принята резолюция ПАСЕ об украинских граждан - политических заключенных РФ. 77 парламентариев «за», - написала она.

По ее словам, в принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требованиях допуска МККК и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные РФ территории, к украинским политзаключенным в Российской Федерации.

«ПАСЕ обращается к РФ с требованием освободить О.Сенцова, В.Балуха, П.Гриба, других политзаключенных и заложников как на оккупированных Донбассе и Крыму так и из тюрем РФ. Также требует доступа омбудсмена», - сказала первый вице-спикер.

Также, рассказала Геращенко, были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, признание, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет.

В то же время первый вице-спикер выразила мнение, что у украинской стороны нет никакого сомнения, что РФ не собирается реагировать на резолюции ПАСЕ, как и на все другие резолюции и призывы цивилизованного мира.

«Но мы не можем молчать, наоборот, должны активизировать тему освобождения заложников по всему миру. Чтобы усилить давление на РФ, чтобы освободить украинцев. Только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках», - отметила Геращенко.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.