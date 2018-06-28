Трамп рассматривает возвращение РФ в «Большую семерку» как неизбежное, - Госсекретарь США

Владимир Путин, Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп рассматривает возвращение России в «Большую семерку», если там пойдет на «уступки».

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает Associated Press.

По его словам, Трамп рассматривает возвращение Москвы в Большую семерку как «неизбежное», и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине.

В то же время Помпео не уточнил, какие именно уступки ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия незаконно присоединила Крым в 2014 году.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки». После этого европейские страны выступили против восстановления России.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.