Россия перебросила на юг Сирии огнеметную систему «Солнцепек»

В сирийской провинции Дараа была замечена российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую планируется применять по позициям террористов на юго-западе Сирии.

Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4

«В провинции Дараа замечена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которую планируется применять по позициям боевиков на юго-западе Сирии», – сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Один ее залп накрывает площадь в четыре квадратных километра, что равняется восьми футбольным полям. Тяжелые огнеметы способны поражать врага на минимальном расстоянии с максимальной точностью. Главные поражающие факторы – температура и давление. При ударе о землю сначала из боеприпаса вырывается облако горючей смеси, потом она воспламенятся, выжигая все вокруг.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла новый удар по Сирии, в результате чего погибли десятки людей.