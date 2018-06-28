На Донбассе за сутки зафиксировали шесть полетов вражеских беспилотников

Фото: иллюстрация За прошедшие сутки, 27 июня, украинские военные на Донбассе зафиксировали шесть пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook.

«Для ведения разведки наших позиций противник увеличил активность использования БПЛА. Отмечено 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины с ее пересечением», - рассказали в штабе.

По информации пресс-центра, два БПЛА удалось идентифицировать как «Орлан-10» российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника задействовались средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что 27 июня на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате этого три военнослужащих погибли и еще трое ранены.