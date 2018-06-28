В результате боя возле Пивденного погибли командир взвода и боец, - ООС

В четверг, 28 июня, в результате боевых действий в районе населенного пункта Пивденное Донецкой области погибли два украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на официальной странице в Facebook.

Так, в ходе получасового боя на окраине Пивденного боевики тяжело ранили бойца резервной группы. Командир взвода бросился его спасать и был убит вражеским снайпером.

«В связи с ситуацией, которая сложилась в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14:40 ситуация вокруг Пивденного стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Пивденного враг понес потери: пятеро убито и восемь ранены», - сообщили в пресс-центре.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», погибшими были командир взвода и боец 24-й механизированной бригады.

Всего в течение дня зафиксировано семь случаев ведения прицельного огня по украинским подразделениям, из них - шесть раз с применением минометов и танков.

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 июня, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погибло три военнослужащих, еще трое ранены.