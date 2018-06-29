Из-за минометного обстрела боевиков на Донбассе пострадали двое мирных жителей

В результате минометного обстрела 27 июня населенного пункта Железное в Донецкой области пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объеденных сил.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований Российской Федерации продолжают цинично обстреливать жилой сектор населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения с вооружения, применение которого запрещено минского договоренностями», – говорится в сообщении.

В частности 28 июня наблюдательная группа СЦКК задокументировала очередной факт обстрела населенного пункта. На этот раз повреждений потерпел частный сектор города Железного, Бахмутского района. По результатам фотофиксации установлено, что обстрел гражданской инфраструктуры города противник совершил 27 июня около 16.00 с направления города Горловка, применяя минометы калибром 82 мм.

«К сожалению, в результате взрыва мины во дворе частного дома по улице Каспийской два гражданских человека получили осколочные ранения и были доставлены в Торецкую районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести», – подчеркнули в пресс-центр ООС.

Также, осколками боеприпасов повреждены окна, фасад и забор соседнего дома.

После проведения фотофиксации сотрудники СЦКК передали соответствующие документы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и специалистам Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия, свидетельствуют о явном нежелании по деэскалации конфликта, и сознательном нарушение Минских договоренностей относительно режима прекращения огня, международного гуманитарного права», – добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, что 28 июня в зоне ООС на Донбассе погибли четверо военнослужащих, двое ранены.